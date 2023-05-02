Кураков Алексей Маркович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кураков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Маркович
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7630. КУРАКОВ АЛЕКСЕЙ МАРКОВИЧ, 28 л., Павловск. у., Гороховск. в. и с. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 10 л. Исп. 13 июля 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.