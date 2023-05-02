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Грачева Анастасия Сергеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грачева
Имя
Анастасия
Отчество
Сергеевна
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
1799. Грачева Анастасия Сергеевна, 24 л., Московск. г., б. Верейск. у., Богородск. в., д. Хрунинки. Н. С. 13 отд. г. Ленигнрада. Ст. 187, лиш. св. 1 г. 7м. П. в. з. с. 6/Х—26.

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