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Смоленский Леонид Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смоленский
Имя
Леонид
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
09 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
28956. СМОЛЕНСКИЙ, ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ, 17 л. Гр. Свенцянск. у., Вишневск. в., д. Шляфы; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 9 февр. 920.

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