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Розанов Петр Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Розанов
Имя
Петр
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
27 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8286. РОЗАНОВ ПЕТР ГАВРИЛОВИЧ, 41 г., Пошехоно-Володарск. у., Ермаковск. в., с. 2 Измайловского. Н. С. 1 р. Пошехоно-Володарск. у. Ст. 140, лиш. св 3 г. Исп. 27 февр. 923.

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