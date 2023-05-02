Корчемкин Николай Никанорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корчемкин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Никанорович
- Дата исполнения приговора
- 06 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6673. КОРЧЕМКИН НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ, 40 л., г. Вятки, Н. С. 1 уч. г. Вятки, Ст. . 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 5 л., Исп. 6 июля 923.
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