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Яворский Станислав Юзефович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яворский
Имя
Станислав
Отчество
Юзефович
Дата исполнения приговора
11 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
8459. ЯВОРСКИЙ, СТАНИСЛАВ ЮЗЕФОВИЧ, 27 л. Гр. Гроецк. у., Бельск. в., д. Видос; - Н. С. 7 уч. Ковровск. у. Кража, лиш. св. 2½ г. Исп. 11 апр. 919.

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