Барциц Махаид Мустафов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барциц
- Имя
- Махаид
- Отчество
- Мустафов
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100803. БАРЦИЦЪ, МАХАИДЪ МУСТАфовъ, 20 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Сухумск. окр., в. и сл. Елабурхвы; — Кутаисск. О. С., 29 Апр. 911, 139, 152, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг. Тифлисск. С. Н. отъ 23 Іюня 910 г. (1 ч. 1455 У., тюр. 3½ г.), приг. сего О. С. отъ 4 Нояб. 910 г. (270 и 2 ч. 1456 У., каторж. раб. 4 г.) и приг. того же С. отъ 10 Дек. 910 г. (2 ч. 1459, 1630, 1632 и 1634 У., каторж. раб. 4 г.), каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 14 Іюня 911.
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