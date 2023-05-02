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Бойко Мелетий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бойко
Имя
Мелетий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
45332. БОЙКО, МЕЛЕТІЙ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Лохвицы, 19 л., рд. въ в. и с. Чернухахъ, Лохвицк. у.; — Лубен. О. С., 170 М., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 17 Мая 905.

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