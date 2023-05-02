Бойко Мелетий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бойко
- Имя
- Мелетий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45332. БОЙКО, МЕЛЕТІЙ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Лохвицы, 19 л., рд. въ в. и с. Чернухахъ, Лохвицк. у.; — Лубен. О. С., 170 М., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 17 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.