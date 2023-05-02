Дубовой Антон Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дубовой
- Имя
- Антон
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38049. ДУБОВОЙ, АНТОНЪ НИКИТИНЪ. Каз. ст. Азовской, Екатеринодар. отд., 20 л.; — Екатеринодар. О. С., 2 ч. 139, 149 и 2 ч. 1455 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 29 Сент. 908 г. (1489 и 1 ч. 1490 У. — тюр. 3½ г.), каторж. раб. 4 г. Исп. 9 Февр. 909. | 906 г. М. С. 7 уч. Екатеринодар. окр. за поранен.-тюр. 2 м.
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