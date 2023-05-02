Зайфман Мошек-Янкель Альтеров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайфман
- Имя
- Мошек-Янкель
- Отчество
- Альтеров
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46810. ЗАЙФМАНЪ, МОШЕКЪ-ЯНКЕЛЬ Альтеровъ. Мщ. пос. Кошице, гм. Филиповице, Пинчов. у., 18 л.; — Кѣлецк. О. С., 134, 135 и 3 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 14 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.