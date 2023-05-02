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Зайфман Мошек-Янкель Альтеров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайфман
Имя
Мошек-Янкель
Отчество
Альтеров
Дата исполнения приговора
14 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
46810. ЗАЙФМАНЪ, МОШЕКЪ-ЯНКЕЛЬ Альтеровъ. Мщ. пос. Кошице, гм. Филиповице, Пинчов. у., 18 л.; — Кѣлецк. О. С., 134, 135 и 3 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 14 Іюня 905.

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