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Стрелкова Василисса Никифоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стрелкова
Имя
Василисса
Отчество
Никифоровна
Дата исполнения приговора
09 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
29234. СТРЕЛКОВА, ВАСИЛИССА НИКИФОРОВНА, 41 г. Гр. Сарапульск. у., Шарканск. в., д. Сильво; — Н. С. 11 уч. Сарапульск. у. Самогон., лиш. св. 10 л., по амн. нак. замен. штр. Исп. 9 июня 920.

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