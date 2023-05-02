Ковалев Григорий Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 05 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4359. КОВАЛЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 28 л., Медынск. у., Калининск. в., с. Маковцы. Калужск. Губсуд. Ст. 114а, пор. пр. 1 г. П. в. в. с. 5/ХІІ-24.
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