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Антуфьев Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антуфьев
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
02 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
907. Антуфьев Александр Николаевич, 17 л., Сев.-Двинск. г., Красноборск. р., д. Малавьевской. Н. С. 16 уч. Сольвычегодск. у. Ст. 180 п. "б"., лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 2 янв. 926.

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