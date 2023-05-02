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Пушкарев Алексей Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пушкарев
Имя
Алексей
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
10 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8065. ПУШКАРЕВ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ, 42 л., Ногинск. у., Ильинск., в., с. Илекского. Иркутск. Губсуд . Ст. ст. 85 ч. 3 и 114 ч. 1, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 марта 923.

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