Максимов Семен Спиридонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Максимов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Спиридонович
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8584. МАКСИМОВ СЕМЕН СПИРИДОНОВИЧ, 33 л., Барнаульск. у., Косихинск в., д. Каркавиной. Алтайск. Губсуд. Ст. ст. 79 ч. 2, 114а ч. 1, лиш. св. 4 г. 7 м. 16 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 13 дек. 923.
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