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Петров Константин Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Константин
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
09 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7616. ПЕТРОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, 34 л,. Духонщинск. у., Чижевск. в., д. Новоланево. Н С. Омольн. р 1 отд. б. г Петрограда. Ст. 157, лиш. св. 3 г. Исп. 9 февр. 923.

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