Москалев Евдоким Венедиктович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Москалев
- Имя
- Евдоким
- Отчество
- Венедиктович
- Дата исполнения приговора
- 26 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 151
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4833. Москалев Евдоким Венедиктович. Гр. Люцинск. у. Осинск. В., д. Полеши; — Н. С. 2 р-на г. Ростова. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 26 дек. 919.
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