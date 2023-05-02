Говорков Александр Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Говорков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1533. Говорков Александр Филиппович, 40 л., Татарск. АССР., Елабужск. к. и в., с. Таналки. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. ст. 64, 76, лиш. св. 10 л., и пор. пр. 5 л., П. в. з. с. 15/І—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.