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Кузнецов Адриан Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Адриан
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
27 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7281. КУЗНЕЦОВ АДРИАН МИХАЙЛОВИЧ, Кимрск. у. и в., д. Островой. Н. С. 2 уч. Кимрск. у. Ст. 114 ч. 1, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 27 апр. 923.

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