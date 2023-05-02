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Буже Юрий Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буже
Имя
Юрий
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
130389. БУЖЕ, Юрій яновъ. К. Фридрихштадтск. у., Линденск. в., 43 л., рд. Бауск. у. въ Нейгутск. в.; — СПБ. С. П., 134, 135, 149 и 1 ч. 362 У., крѣп. 4 м. Исп. 25 Сент. 909.

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