Рышков Прокофий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рышков
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28370. РЫШКОВ, ПРОКОФИЙ ПЕТРОВИЧ, 29 л. Гр. Никольск. у., Байдаровск. в., с. Пикова; — Р. Т. г. Архангельска. Должн. прест., лиш. св. 3 г. условно, с лиш. пр. 5 л. Исп. 30 нояб. 920.
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