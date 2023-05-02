Осипов Федор Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осипов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 24 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 206
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7275. ОСИПОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 35 л., Гороховецк. у., Н.-Ландеховск. в., д. Есипова. Н. С. 4 уч. Гороховецк. У. Ст. 149 ч.1, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 июля 923.
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