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Осипов Федор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осипов
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
24 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7275. ОСИПОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 35 л., Гороховецк. у., Н.-Ландеховск. в., д. Есипова. Н. С. 4 уч. Гороховецк. У. Ст. 149 ч.1, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 июля 923.

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