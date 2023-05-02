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Гусев Никита Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусев
Имя
Никита
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
17 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
3634. ГУСЕВ НИКИТА СТЕПАНОВИЧ, 22 л., Суздальск. у., Бородинск. в., с. Крутицы. В. Т. при 17 стр. див. Московск, окр. Ст. 205б, лиш. св. 3 г. Исп. 17 авг. 923.

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