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Лыткин Василий Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лыткин
Имя
Василий
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
15 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8386. ЛЫТКИН ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ, 21 г., Усть-Сысольск. у., Вильгортек. в., д. Давеной. Н. С. 2 уч. Усть-Сысольск. у. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 15 июля 923.

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