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Бодунов Степан Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бодунов
Имя
Степан
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
14 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
130162. БОДУНОВЪ, СТЕПАНЪ СТЕПАНОВЪ. К. Бѣжецк. у., Ивановск. в., д. Клюкиной, 34 л.; — Г. С. г. Бѣжецка, 169 и 177 М., тюр. 6 м. Исп. 14 Авг. 909.

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