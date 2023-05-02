Буцько Максим Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буцько
- Имя
- Максим
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130491. БУЦЬКО, МАкСИМЪ ПЕТРОВЪ. К. Слоним. у., Рожанск. в., д. ІЦитна, 25 л.; — З. Н. 3 уч. Слоним. у. 9 Февр. 909, 154 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 23 Сент. 909.
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