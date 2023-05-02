Богданович Николай Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданович
- Имя
- Николай
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 08 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2170. Богданович Николай Андреевич, 29 л., рд. в. Виленск. г., Дисненск. у., мест. Глубоком. Воронежск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 8 нояб. 926.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.