Чеботарев Сергей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чеботарев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 13 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 446
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141082. ЧЕБОТАРЕВЪ, СЕРГѢЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Новозыбковск. у., Локомобудск. в., п. Митковки, 16 л., рд. т. же у. и в., въ пос. Климовѣ; — Г. С. г. Бѣльцы 28 Іюля 909, 169, 1 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 13 Авг. 909. | Въ 908 г. У. Чл. О. С. по Бѣлецк. у., — за кражу въ колон. для малолѣтнихъ.
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