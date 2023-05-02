Соберайский Станислав Казимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соберайский
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Казимиров
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 306
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98735. СОбЕРАЙСКІЙ, СТАНИСЛАВЪ Казимировъ (онъ же Собирайскій), 25 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Сѣрадзск. у., гм. Крокоцице, д. Вацлобуцкая; — Калиш. О. С., 17 Мая 911, 152, 152¹, 2 п. 1 ч. 1647 и 1654¹ У., арест. отд. 1½ г. Исп. 15 Іюня. счит. ср. съ 5 Февр. 911. | 909 108402 1643 У. | 903 60153 170 М. | 908 133889 1647 У. | 903 51932 170¹ М.
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