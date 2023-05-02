Бабич Никифор Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабич
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 18 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45030. БАБИЧЪ, НИКИФОРЪ ФЕДОРОВЪ (онъ же Бабенко). К. Елисаветград. у., Ровенск. в., пос. Лозоватки, 18 л.; — З. Н. 17 уч. Елисаветград. у., 172 М. (участ.), тюр. 6 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 30 Мая, счит. ср. съ 18 Февр. 905.
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