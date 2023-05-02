Анчихоров Василий Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анчихоров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 292. АНЧИХОРОВ, ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 21 г. Гр. Чембарск. у., Волче-Вражск. в., с. Красавки; — Н. С. 7 уч. Чембарск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 16 сент. 918.
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