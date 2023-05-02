Никитин Николай Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 159
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5075. Никитин Николай Никитич, 36 л. Гр. Боровичск. у., Левочск. в., д. Коломинка; — Н. С. 10 уч. Боровичск. у. Спекуляц. лиш. св. 6 м. Исп. 24 марта 919.
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