Бычинский Борис Леонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бычинский
- Имя
- Борис
- Отчество
- Леонович
- Дата исполнения приговора
- __ декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13656. БЫЧИНСКИЙ, БОРИС ЛЕОНОВИЧ, 38 л. Рд. в Могилевск. г.; — Н. С. 9 уч. Медынск. у. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 21 д. пр. з. Исп. в дек. 920.
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