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Башкуров Михаил Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Башкуров
Имя
Михаил
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
129946. башкуровъ, Михаилъ петровъ. Ряд. изъ м. Ставропольск. у., Бременскихъ выселковъ, 21 г.; — Самарск. О. С. 29 Іюля 909, 3 ч. 103 Уг. У. и Воин. У., воен. тюр. 1 м., съ замѣн. срог. ар. 3 н. Исп. 24 Сент. 909.

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