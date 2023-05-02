Башкуров Михаил Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Башкуров
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129946. башкуровъ, Михаилъ петровъ. Ряд. изъ м. Ставропольск. у., Бременскихъ выселковъ, 21 г.; — Самарск. О. С. 29 Іюля 909, 3 ч. 103 Уг. У. и Воин. У., воен. тюр. 1 м., съ замѣн. срог. ар. 3 н. Исп. 24 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.