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Зайцев Петр Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Петр
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
4805. ЗАЙЦЕВ ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ, 19 л., Зубцовск. у., Почуринск. в., д. Харькипо. Московск. Губсуд. Ст. ст. 105, 109, пор. пр. 5 л. Исп. 21 сент. 923.

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