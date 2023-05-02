Перов Степан Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27566. ПЕРОВ, СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ, 33 л. Гр. Богородицк. у., Ново-Покровск. в. и с.; — П. С. при военкомате г. Богородицка. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 2 м. и 18 д. пр. з. Исп. 28 сент. 920.
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