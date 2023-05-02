Перов Степан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеров Степан Николаевич

Перов Степан Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перов
Имя
Степан
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
27566. ПЕРОВ, СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ, 33 л. Гр. Богородицк. у., Ново-Покровск. в. и с.; — П. С. при военкомате г. Богородицка. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 2 м. и 18 д. пр. з. Исп. 28 сент. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.