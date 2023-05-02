Малицкий Казимир Францевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малицкий
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Францевич
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26254. МАЛИЦКИЙ, КАЗИМИР ФРАНЦЕВИЧ, 20 л. Гр. Сухачевск. у., Гусаковск. в., д. Леонти; — Н. С. Сущевско-Мариинск. р. Сущевск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2½ г. Исп. 16 мая 920. | 918 2152 Прож. по подл. докум.
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