Кононов Андрей Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кононов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6407. КОНОНОВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Брянск. г., Бежицк. у., Супоневск. в., В. Т. пограничн. част. Западн. фр., Ст. ст. 97 ч. 2, 114а, 208, лиш. св. 3 г., Исп. 24 окт. 923.
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