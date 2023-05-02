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Кононов Андрей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кононов
Имя
Андрей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
6407. КОНОНОВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Брянск. г., Бежицк. у., Супоневск. в., В. Т. пограничн. част. Западн. фр., Ст. ст. 97 ч. 2, 114а, 208, лиш. св. 3 г., Исп. 24 окт. 923.

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