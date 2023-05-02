Семенченко Поликарп Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенченко
- Имя
- Поликарп
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 18 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 598
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16819. СЕМЕНЧЕНКО, ПОЛИКАРПЪ ВАсильевъ. К. Юхнов. у., Рубихинск. в., д. Семеновки, 18 л., рд. Черкасск. у., въ Ротмистровск. в. и м.; — Кіевск. О. С., 134, 135, 140, 152 и 3 ч. 309 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 40279, тюр. 2½ г. Исп. 18 Нояб. 908. | 907 35568 1655 У. | 904 91808 169 М. (гдѣ имя указ. неправильно). | 905 50383 170 М. | 904 82224 169 М.
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