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Богачев Андрей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богачев
Имя
Андрей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
676. Богачев Андрей Федорович, 29 л., Моршанск. у., Ново-Томниковск. в., с. Носины. Н. С. 5 уч. Моршанск. у. Ст. 113, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 10/ХІ—26.

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