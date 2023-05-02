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Рыжиков Матвей Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыжиков
Имя
Матвей
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 350
Источник
Скан
Оригинальная запись
39792. рыжиковъ, Матвѣй Яковлевъ (онъ же Куликъ). К. Волчанск. у., в. и с. Старо-Салтова, 37 л.; — Харьковск. О. С., 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1455 У., каторж. раб. 8 л., а по Выс. повел. помилованъ. Исп. 11 Окт. 907.

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