Латышев Дмитрий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Латышев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7925. ЛАТЫШЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Пермск. у., Стряпунинск. в. д. Верхняя-Катомята. Пермск. Губсуд. Ст. ст. 64, 76 ч. 1, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 15 мая 923.
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