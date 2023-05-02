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Ракитина Анастасия Ильинична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ракитина
Имя
Анастасия
Отчество
Ильинична
Дата исполнения приговора
27 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8123. РАКИТИНА АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА, 32 л., Пермск. у., Слудск. в., д. Сибиряковой. Н. С. 12 уч. Пермск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 марта 923.

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