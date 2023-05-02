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Ерофеев Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ерофеев
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
24 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4483. ЕРОФЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 28 л., г. Читы. Иркутск. Губсуд. Ст. 68, лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 24 апр. 923.

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