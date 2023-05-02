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Тимофеева Анастасия Федорова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимофеева
Имя
Анастасия
Отчество
Федорова
Дата исполнения приговора
19 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
Источник
Скан
Оригинальная запись
139899. ТИМОФЕЕВА, АНАСТАСІЯ ФЕДОРОВА. Мщ. г. Аткарска, 30 л., рд. въ д. Барановкѣ, К.-Чемизовск. в., Аткарск. у.; — Аткарск. У. С. 19 Авг. 909, 2 и 7 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 12 Окт., сч. ср. съ 19 Авг. 909.

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