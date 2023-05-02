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Рыков Ефим Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыков
Имя
Ефим
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 305
Источник
Скан
Оригинальная запись
11272. Рыков Ефим Григорьевич, 51 г., Воронежск. г., Усманск. у., Матренск. в., с. Гнилуш. Воронежск. Губсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 2 г. 6 м. П. в. з. с. 2 сент. 926.

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