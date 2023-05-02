Черпак Яков Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черпак
- Имя
- Яков
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141213. ЧЕРПАКЪ, ЯКОВЪ ЗАХАРОВЪ (онъ же Курачъ). К. Ровенск. у., Домбровицк. в., с. Сельца, 50 л.; — Луцк. О. С. 11 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 354 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 8 Окт. 909.
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