Черпак Яков Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерпак Яков Захаров

Черпак Яков Захаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черпак
Имя
Яков
Отчество
Захаров
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
Источник
Скан
Оригинальная запись
141213. ЧЕРПАКЪ, ЯКОВЪ ЗАХАРОВЪ (онъ же Курачъ). К. Ровенск. у., Домбровицк. в., с. Сельца, 50 л.; — Луцк. О. С. 11 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 354 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 8 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close