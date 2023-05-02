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Гвоздев Архип Илларионов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гвоздев
Имя
Архип
Отчество
Илларионов
Дата исполнения приговора
08 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 62
Источник
Скан
Оригинальная запись
46005. ГВОЗДЕВЪ, АРХИПЪ ИЛЛАРІОновъ. К. Ефремов. у., Шилонск. в., д. Ключиковъ, 23 л.; — Тульск. О. С., 13, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 8 Іюня 905.

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