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Прасоленко Григорий Родионов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прасоленко
Имя
Григорий
Отчество
Родионов
Дата исполнения приговора
18 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
44353. ПРАСОЛЕНКО, ГРИГОРІЙ РОДІОновъ. К. Кіевск. у., в. и м. Германовки, 21 г.; — Кіевск. О. С., 134, 135, 3 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У., арест. отд. 2 г., а завыч. 8 м., отб. по приг., напеч. въ 906 г. № 13818, арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 18 Апр. 907.

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