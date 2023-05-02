Брауде Давид Хаимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брауде
- Имя
- Давид
- Отчество
- Хаимов
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101060. БРАУДЕ, ДАВИДЪ ХАИМОВЪ, 16 л. Мщ. м. Лукомля, Сѣннен. у., рд. въ губ. г. Могилевѣ; — Могилев. О. С., 5 Февр. 911, 140, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 1376, тюр. 1 г. Исп. 16 Іюня 911, счит. ср. съ 25 Окт. 910. | 910 98550 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 119568. | 910 61658 169 М.
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